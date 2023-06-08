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18:11, 8 июня 2023Бывший СССР

Из белорусского закона захотели убрать упоминание о боевых действиях за рубежом

Из закона о ВС Белоруссии захотели убрать упоминание о боевых действиях за рубежом

Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Палату представителей Национального собрания Белоруссии внесен законопроект, согласно которому предлагается исключить упоминание об участии Вооруженных сил страны в боевых действиях за рубежом. Соответствующий документ размещен на Национальном правовом портале.

Так, предлагается внести изменения в закон «О Вооруженных силах Республики Беларусь». При этом в документе упоминается, что направлять военнослужащих для участия в обеспечении коллективной безопасности за пределами страны допускается. Еще один закон предлагается дополнить положением о том, что президент Белоруссии до принятия решения о направлении военных за рубеж должен обратиться к Всебелорусскому народному собранию.

Всего законопроект, внесенный Советом министров, предлагает внесение изменений в 24 закона.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в марте 2022 года пообещал, что республика не будет участвовать в украинском конфликте. В распространении информации об участии страны в боевых действиях на Украине он обвинил уехавших из Белоруссии оппозиционеров.

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