Из белорусского закона захотели убрать упоминание о боевых действиях за рубежом

Из закона о ВС Белоруссии захотели убрать упоминание о боевых действиях за рубежом

В Палату представителей Национального собрания Белоруссии внесен законопроект, согласно которому предлагается исключить упоминание об участии Вооруженных сил страны в боевых действиях за рубежом. Соответствующий документ размещен на Национальном правовом портале.

Так, предлагается внести изменения в закон «О Вооруженных силах Республики Беларусь». При этом в документе упоминается, что направлять военнослужащих для участия в обеспечении коллективной безопасности за пределами страны допускается. Еще один закон предлагается дополнить положением о том, что президент Белоруссии до принятия решения о направлении военных за рубеж должен обратиться к Всебелорусскому народному собранию.

Всего законопроект, внесенный Советом министров, предлагает внесение изменений в 24 закона.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в марте 2022 года пообещал, что республика не будет участвовать в украинском конфликте. В распространении информации об участии страны в боевых действиях на Украине он обвинил уехавших из Белоруссии оппозиционеров.