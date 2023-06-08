Земфира переписала квартиру на Ренату Литвинову

Shot: певица Земфира переписала свою квартиру в Москве на актрису Ренату Литвинову

Российская рок-певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом) переписала свою квартиру в Москве на актрису Ренату Литвинову на фоне требований отобрать недвижимость у иноагентов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 85 квадратных метров. Объект располагается на Фрунзенской набережной напротив парка Горького, его рыночная цена составляет около 60 миллионов рублей. По данным издания, Земфира оформила недвижимость на Литвинову 9 марта.

На следующий день после передачи имущества певица выпустила песню о России, которая подверглась резкой критике. После выхода композиции в Генпрокуратуру поступило обращение с требованием лишить Земфиру квартиры в столице, которая уже принадлежала Литвиновой.

В мае Земфира подала иск к Минюсту и попыталась оспорить статус иностранного агента, который она получила в феврале 2023 года из-за поддержки Украины во время специальной военной операции (СВО) и концертов в недружественных странах. После начала СВО певица покинула Россию.