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12:05, 8 июня 2023Среда обитания

Земфира переписала квартиру на Ренату Литвинову

Shot: певица Земфира переписала свою квартиру в Москве на актрису Ренату Литвинову
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Российская рок-певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, признана Минюстом РФ иноагентом) переписала свою квартиру в Москве на актрису Ренату Литвинову на фоне требований отобрать недвижимость у иноагентов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о двухкомнатной квартире площадью 85 квадратных метров. Объект располагается на Фрунзенской набережной напротив парка Горького, его рыночная цена составляет около 60 миллионов рублей. По данным издания, Земфира оформила недвижимость на Литвинову 9 марта.

На следующий день после передачи имущества певица выпустила песню о России, которая подверглась резкой критике. После выхода композиции в Генпрокуратуру поступило обращение с требованием лишить Земфиру квартиры в столице, которая уже принадлежала Литвиновой.

В мае Земфира подала иск к Минюсту и попыталась оспорить статус иностранного агента, который она получила в феврале 2023 года из-за поддержки Украины во время специальной военной операции (СВО) и концертов в недружественных странах. После начала СВО певица покинула Россию.

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