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10:41, 9 июня 2023Ценности

Стали известны подробности открытия магазинов Adidas в России

Mash: Adidas планирует открыться в России в ноябре текущего года

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Стали известны подробности открытия магазинов спортивного бренда одежды и обуви Adidas в России. Соответствующую информацию приводит Telegram-канал Mash.

Ретейлер планирует вновь открыть торговые точки в стране 1 ноября текущего года. При этом главы Adidas подписали контракт с управляющей компанией Daher Group, которая купила российскую часть бизнеса группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды).

Также отмечается, что набор сотрудников решили начинать в начале осени, чтобы подготовиться к запуску магазинов. В стране осталось около 120 бутиков марки.

В мае сообщалось о возможном возвращении Adidas в Россию. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. При этом он пояснил, что компаниям, которые захотят возобновить работу на отечественном рынке, будет непросто заново открывать свои магазины, поскольку опустевшие арендные площади быстро заполняются новыми брендами.

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    Екатерина Ештокина
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