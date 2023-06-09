Стало известно о лишении Медведчука звания академика на Украине

«Зеркало недели»: академия правовых наук Украины лишила Медведчука звания академика

Украинского политика, бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука лишили звания академика национальной академии правовых наук. Об этом сообщило издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

Как стало известно изданию, решение было принято на общем собрании национальной академии правовых наук в Киеве. Кроме того, на собрании также обсуждали лишение звания академика экс-министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника. При этом отмечалось, что Табачник был исключен из состава академии еще в 2017 году, однако официального заявления об этом не было.

Ранее Украина ввела еще один пакет санкций против российских компаний, связанных с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком и другими лицами, находящимися под санкциями. В перечень входят «учредители, руководители, бенефициары пророссийских компаний, обладающие значительными активами на территории Украины».