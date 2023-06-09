Обвиняемый в краже метанола для «Мистера Сидра» заключен под стражу

Суд арестовал обвиняемого в краже метанола для «Мистера Сидра» со склада МВД в Самаре

Раскрыты подробности о похитивших спирт со склада МВД России для опасного сидра

Начало событий в новости Раскрыты подробности о похитивших спирт со склада МВД России для опасного сидра

Самарский районный суд Самары избрал меру пресечения в виде заключения под стражу фигуранту уголовного дела о краже метанола со склада МВД Артему Айрапетяну. Об этом сообщает РИА Новости.

Октябрьский районный суд Самары должен 9 июня рассмотреть ходатайства следствия об аресте полицейского Ивана Гребенкина и Дмитрия Егорова, также обвиняемых в хищении метилового спирта, который был использован для производства суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр», от употребления которого пострадал 101 человек в разных регионах страны.

По данным следствия, в мае Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров при содействии полицейского Ивана Гребенкина похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» шесть тонн метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну. Он поставил его самарскому предпринимателю Анару Гусейнову, который использовал его при производстве суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр».

Айрапетяну предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности»). Также следователи обвинили в краже Гребенкина и Дмитрия Егорова, они признали вину. Алексей Егоров объявлен в розыск.

Гусейнов уже арестован, ему также предъявлено обвинение.