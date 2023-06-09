Раскрыты подробности о похитивших спирт со склада МВД России для опасного сидра

СКР объявил в розыск фигуранта дела о краже спирта со склада МВД в Самаре, двое задержаны

Следственный комитет России (СКР) раскрыл подробности уголовного дела, возбужденного факту кражи со склада МВД в Самаре спиртосодержащей жидкости, из которой впоследствии был произведен опасный сидр. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в мае Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров при содействии полицейского Ивана Гребенкина похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» шесть тонн метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну. Он поставил его самарскому предпринимателю Анару Гусейнову, который использовал его при производстве суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр». В результате его употребления пострадал 101 человек в разных регионах страны.

Айрапетян задержан, ему предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности»). Также следователи обвинили в краже Гребенкина и Дмитрия Егорова, они признали вину. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Алексей Егоров объявлен в розыск.

Гусейнов уже арестован, ему предъявлено обвинение.