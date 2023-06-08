Число отравившихся суррогатным алкоголем в России превысило 100 человек

Минздрав: общее число отравившихся суррогатным алкоголем в России превысило 100 человек

Пресс-служба Министерства здравоохранения России сообщила, что общее число человек, отравившихся суррогатным сидром в стране, превысило 100 человек, среди которых 31 погибший, передает ТАСС.

«В настоящий момент общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах Российской Федерации составляет 101 человек», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что среди них было пять несовершеннолетних, а также одна беременная женщина.

Ранее стало известно, что спиртосодержащая жидкость, использованная при изготовлении напитков «Мистер Сидр», была похищена со склада МВД в Самаре. Это выяснилось в ходе проверки каналов распространения суррогатной алкогольной продукции.

Первые случаи отравления «Мистером Сидром» зафиксировали 5 июня в Ульяновской области. По последним данным, там пострадали 65 человек. Состояние двух пациенток оценивается как тяжелое.

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