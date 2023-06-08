В МВД рассказали о производстве опасного сидра из украденного со склада спирта

Опасный сидр изготовили из спиртосодержащей жидкости, украденной со склада МВД в Самаре

Спиртосодержащая жидкость, использованная при изготовлении опасного сидра, от употребления которого пострадали 96 человек, была похищена со склада МВД в Самаре. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате масштабной проверки по установлению каналов поступления в нелегальный оборот алкогольной продукции под торговой маркой «Мистер Сидр» полицейские проверили большое количество магазинов, складов, отработали цепочки поставок сырья. Выяснилось, что спиртосодержащая жидкость была похищена со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области». Партия была изъята и хранилась на складе с 2012 года.

Ранее 8 июня сообщалось, что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отправил в отставку заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова. Также будет уволен начальник ФКУ полковник внутренней службы Александр Ремнев.

По подозрению в хищении спиртосодержащей жидкости со склада задержаны двое жителей Самары и сержант полиции, который охранял склад и пропустил их на его территорию.