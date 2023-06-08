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14:56, 8 июня 2023Силовые структуры

Замначальника самарского УМВД уволили после проверки из-за сидра

Колокольцев уволил замначальника самарского ГУ МВД после проверок поставок «Мистера Сидра»
Владимир Колокольцев

Владимир Колокольцев. Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев отправил в отставку заместителя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Юрия Сафронова после проверки каналов поступления сидра, от которого пострадали 96 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сафронов курировал деятельность тыловых подразделений МВД региона. В ходе проверки вскрылся факт хищения со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» партии спиртосодержащей жидкости. Также будет уволен начальник ФКУ полковник внутренней службы Александр Ремнев.

По словам Волк, в результате масштабной проверки по установлению каналов поступления в нелегальный оборот алкогольной продукции под торговой маркой «Мистер Сидр» полицейские выяснили, что с ведомственного склада была похищена партия жидкости, изъятой и хранившейся с 2012 года. За ее хищение задержаны двое жителей Самары, полицейские устанавливают их сообщников.

Также к совершению преступления причастен сержант полиции, который охранял склад и пропустил похитителей на его территорию. Он задержан.

Материалы переданы следователям, уточнила официальный представитель МВД России.

По всей стране изъяли более 37 тысяч литров опасного напитка, произведенного в Самарской области. Больше всего суррогатного алкоголя обнаружили в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Также напиток выявили и изъяли на территории Республики Мордовия, Пермского края, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Владимирской обрасти и Республики Марий Эл.

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    Любовь Ширижик
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