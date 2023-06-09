Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:32, 9 июня 2023Силовые структуры

Второй фигурант дела о краже метанола у МВД для «Мистера Сидра» арестован

Суд арестовал второго фигуранта дела о краже метанола со склада МВД для «Мистера Сидра»
Начало событий в новости Обвиняемый в краже метанола для «Мистера Сидра» заключен под стражу

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Самары арестовал Дмитрия Егорова, второго фигуранта дела о краже метанола со склада МВД, из которого был произведен суррогатный напиток «Мистер Сидр». Об этом сообщает РИА Новости.

Также удовлетворено ходатайство об аресте полицейского Ивана Гребенкина.

Также в СИЗО отправлен Артем Айрапетян, участвовавший в схеме поставки метилового спирта самарскому производителю Анару Гусейнову.

По данным следствия, в мае Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров при содействии полицейского Ивана Гребенкина похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» шесть тонн метилового спирта и продали его Айрапетяну. Он поставил его Гусейнову, который использовал его при производстве суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр». От его употребления пострадал 101 человек в разных регионах страны.

Айрапетяну предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности»). Также следователи обвинили в краже Гребенкина и Дмитрия Егорова, они признали вину. Алексей Егоров объявлен в розыск.

Гусейнов уже арестован, ему также предъявлено обвинение.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    Путин заявил о провале попыток контрнаступления ВСУ и назвал соотношение потерь
    82-летний пенсионер получил «последнее предупреждение» за торговлю наркотиками
    Человечеству предрекли жизнь в трущобах
    США объявили о новом пакете военной помощи для Украины
    Дзюба прокомментировал публикацию новых интимных видео с его участием
    Путин заявил о начале украинского наступления
    Регина Тодоренко показала свое фото со школьного выпускного
    Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон назвал сроки завершения карьеры
    Второй фигурант дела о краже метанола у МВД для «Мистера Сидра» арестован
    Врач назвала неожиданные причины инфарктов у женщин
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.