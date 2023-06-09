В России число пострадавших от «Мистера сидра» превысило 100 человек
Число пострадавших от пивного напитка «Мистера сидра» в шести российских регионах превысило 100 человек. Об этом рассказал источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
Собеседник телеканала отметил, что речь идет о 103 гражданах. Он пояснил, что случаи отравления выявили в Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской и Курской областях, а также в Удмуртии.
По информации источника, среди пострадавших от опасного напитка есть пятеро несовершеннолетних. «На стационарном лечении находятся 70 человек, в том числе четверо детей», — добавил он.
Из медучреждений были выписаны один взрослый и ребенок, подчеркнул собеседник РЕН ТВ.
Накануне в Минздраве России сообщали, что число отравившихся напитками «Мистер Сидр» составило 97 человек.
Первые случаи отравления пивным напитком были зарегистрированы 5 июня в Ульяновской области. По последним данным, там пострадали 65 человек. Состояние двух пациенток врачи оценивают как тяжелое.
7 июня Роспотребнадзор объявил об изъятии из оборота 66,5 тысячи литров опасного пивного напитка. Больше всего суррогатного алкоголя обнаружили в Астраханской и Курганской областях, а также в Республике Удмуртия.
По данным депутата Госдумы Михаила Матвеева, за два года до массового отравления напитками «Мистер Сидр» региональный Минпромторг удостоил производящую их компанию «Анди» званий «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области». В самарском ведомстве эту информацию не подтвердили.