В России число пострадавших от «Мистера сидра» превысило 100 человек

РЕН ТВ: число пострадавших от «Мистера сидра» в шести регионах РФ превысило 100 человек

Число пострадавших от пивного напитка «Мистера сидра» в шести российских регионах превысило 100 человек. Об этом рассказал источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что речь идет о 103 гражданах. Он пояснил, что случаи отравления выявили в Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской и Курской областях, а также в Удмуртии.

По информации источника, среди пострадавших от опасного напитка есть пятеро несовершеннолетних. «На стационарном лечении находятся 70 человек, в том числе четверо детей», — добавил он.

Из медучреждений были выписаны один взрослый и ребенок, подчеркнул собеседник РЕН ТВ.

Накануне в Минздраве России сообщали, что число отравившихся напитками «Мистер Сидр» составило 97 человек.

Первые случаи отравления пивным напитком были зарегистрированы 5 июня в Ульяновской области. По последним данным, там пострадали 65 человек. Состояние двух пациенток врачи оценивают как тяжелое.

7 июня Роспотребнадзор объявил об изъятии из оборота 66,5 тысячи литров опасного пивного напитка. Больше всего суррогатного алкоголя обнаружили в Астраханской и Курганской областях, а также в Республике Удмуртия.

По данным депутата Госдумы Михаила Матвеева, за два года до массового отравления напитками «Мистер Сидр» региональный Минпромторг удостоил производящую их компанию «Анди» званий «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области». В самарском ведомстве эту информацию не подтвердили.