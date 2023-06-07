Стало известно о награждении производителей опасного сидра до отравлений россиян

Депутат Матвеев: в Самаре производителей «Мистера сидра» награждали знаком качества

В Самаре производителей «Мистера сидра» награждали знаком качества за два года до случаев массового отравления российских граждан. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев, его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

По его сведениям, в 2021 году региональный Минпромторг удостоил компанию «Анди» званиями «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области». Как утверждает Матвеев, к этому моменту на производителя спиртных напитков силовики уже составляли протоколы о распространении контрафактной продукции. Предприниматель, курирующий производство опасного алкоголя, тогда отделался судебным предупреждением.

«Где контроль за деятельностью? Как мне сообщают источники, для ухода от налогов барыги сделали несколько фирм в Самаре, а накладные вообще делали на тольяттинскую фирму и вообще там бенефициары — другие люди», — написал парламентарий.

В свою очередь самарский Минпромторг опроверг наличие регионального знака качества у напитка «Мистер сидр».

«Производитель сидра ООО "Анди" не имеет права каким-либо образом использовать этот знак в целях продвижения продукта. Знак "Самарский продукт" был присвоен только пиву, производимому ООО "Варка"», — отметили в Telegram-канале ведомства.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал массовое отравление напитком «Мистер Сидр», процитировав строчку из произведения поэта Александра Пушкина.

«А Балда приговаривал с укоризною: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною"», — вспомнил строки Вассерман, реагируя на случаи массового отравления.

Представители Минздрава указали, что общее число пострадавших в результате отравления напитком составило 90 человек, четыре из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тысячи литров пивного напитка «Мистер Сидр». Больше всего суррогатного алкоголя обнаружили в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Помимо того, напиток выявили и изъяли на территории Владимирской области, Республики Мордовия, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Республики Марий Эл и Пермского края.