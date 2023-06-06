Вассерман прокомментировал массовое отравление сидром цитатой Пушкина

Вассерман процитировал Пушкина, комментируя случаи отравления напитком «Мистер сидр»

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал массовое отравление напитком «Мистер сидр», процитировав строчку из произведения русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Поскольку сегодня день рождения А.С. Пушкина, процитирую его: "А Балда приговаривал с укоризною: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною". В данном случае люди явно смотрели только на цену и больше ни на что», — отметил Вассерман.