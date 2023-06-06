Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:35, 6 июня 2023Россия

Вассерман прокомментировал массовое отравление сидром цитатой Пушкина

Вассерман процитировал Пушкина, комментируя случаи отравления напитком «Мистер сидр»

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал массовое отравление напитком «Мистер сидр», процитировав строчку из произведения русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Поскольку сегодня день рождения А.С. Пушкина, процитирую его: "А Балда приговаривал с укоризною: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною". В данном случае люди явно смотрели только на цену и больше ни на что», — отметил Вассерман.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Белом доме сообщили о погибших при разрушении Каховской ГЭС
    Российская теннисистка оценила отказ украинок от рукопожатий
    США отказались комментировать возможность размещения ядерных зарядов на F-16
    Названы необычные способы избавиться от беспокойства перед сексом
    Зеленский опроверг интерес Запада по поводу применения в России своего оружия
    Вассерман прокомментировал массовое отравление сидром цитатой Пушкина
    Киев отозвал запрос на выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН
    Президент Польши назвал вступление Украины и Молдавии в ЕС своей целью
    Минздрав подсчитал число пострадавших от отравления сидром в России
    Стало известно о повреждениях на плотине Каховской ГЭС до сообщений об атаке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.