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22:17, 6 июня 2023Россия

Минздрав подсчитал число пострадавших от отравления сидром в России

Минздрав заявил, что в результате отравления суррогатным сидром пострадали 90 россиян

Фото: Global Look Press

Общее количество пострадавших в результате отравления суррогатным напитком «Мистер Сидр» в России достигло 90 человек. Об этом сообщил Минздрав, передает РИА Новости.

Из них четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии.

Также, по информации ведомства, 29 человек умерли. При этом ранее Baza утверждала, что число погибших достигло 32, девять из которых скончались в Самарской области, где производится напиток.

Ранее специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тысяч литров потенциально опасного пивного напитка «Мистер Сидр». Больше всего суррогатного алкоголя обнаружили в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Помимо того, напиток выявили и изъяли на территории Владимирской области, Республики Мордовия, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Республики Марий Эл и Пермского края.

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    Марина Совина
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