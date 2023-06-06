Минздрав подсчитал число пострадавших от отравления сидром в России

Минздрав заявил, что в результате отравления суррогатным сидром пострадали 90 россиян

Общее количество пострадавших в результате отравления суррогатным напитком «Мистер Сидр» в России достигло 90 человек. Об этом сообщил Минздрав, передает РИА Новости.

Из них четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии.

Также, по информации ведомства, 29 человек умерли. При этом ранее Baza утверждала, что число погибших достигло 32, девять из которых скончались в Самарской области, где производится напиток.

Ранее специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тысяч литров потенциально опасного пивного напитка «Мистер Сидр». Больше всего суррогатного алкоголя обнаружили в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Помимо того, напиток выявили и изъяли на территории Владимирской области, Республики Мордовия, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Республики Марий Эл и Пермского края.