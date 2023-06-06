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20:44, 6 июня 2023Россия

В России изъяли более 37 тысяч литров напитка «Мистер Сидр»

Роспотребнадзор заявил об изъятии 37,6 тысячи литров напитка «Мистер Сидр» по всей России

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

По всей России изъяли более 37 тысяч литров произведенного в Самарской области напитка «Мистер Сидр». Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

«Специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято из оборота 37,6 тысяч литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер Сидр", произведенного на территории Самарской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольший объем был изъят в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Помимо того, напиток выявили и изъяли на территории Владимирской области, Республики Мордовия, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Республики Марий Эл и Пермского края.

В Роспотребнадзоре отметили, что мероприятия по обнаружению и изъятию продолжаются по всей стране, а также призвали быть бдительным при покупке слабоалкогольных напитков и сообщать о случаях реализации продукции «Мистер Сидр».

В начале июня десятки человек в ряде регионов России отравились сидром. Так, в Минздрав Ульяновской области сообщил о 51 случае отравления. Аналогичные случаи были зафиксированы в Нижерогодской и Самарской областях.

После случившегося Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции производителя сидра – ООО «Анди» – по всей России. Помимо этого, был задержан предприниматель, которого подозревают в причастности к реализации опасной алкогольной продукции.

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    Никита Абрамов
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