В России изъяли более 37 тысяч литров напитка «Мистер Сидр»

Роспотребнадзор заявил об изъятии 37,6 тысячи литров напитка «Мистер Сидр» по всей России

По всей России изъяли более 37 тысяч литров произведенного в Самарской области напитка «Мистер Сидр». Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

«Специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято из оборота 37,6 тысяч литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер Сидр", произведенного на территории Самарской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наибольший объем был изъят в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Помимо того, напиток выявили и изъяли на территории Владимирской области, Республики Мордовия, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Республики Марий Эл и Пермского края.

В Роспотребнадзоре отметили, что мероприятия по обнаружению и изъятию продолжаются по всей стране, а также призвали быть бдительным при покупке слабоалкогольных напитков и сообщать о случаях реализации продукции «Мистер Сидр».

В начале июня десятки человек в ряде регионов России отравились сидром. Так, в Минздрав Ульяновской области сообщил о 51 случае отравления. Аналогичные случаи были зафиксированы в Нижерогодской и Самарской областях.

После случившегося Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции производителя сидра – ООО «Анди» – по всей России. Помимо этого, был задержан предприниматель, которого подозревают в причастности к реализации опасной алкогольной продукции.