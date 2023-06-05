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18:28, 5 июня 2023Экономика

Оборот продукции производителя «Мистер сидр» заблокировали по всей России

Оборот продукции производителя Мистер сидр заблокировали после массового отравления

Фото: УМВД России по Ульяновской области / РИА Новости

Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции ООО «Анди» (Самарская область), выпускающего напиток «Мистер сидр», по всей России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление службы.

«Заблокированы отгрузки и поставки его продукции на всей территории страны», — говорится в сообщении. На такие меры пришлось пойти после массового отравления, которые произошли в Ульяновской и Самарской областях. В настоящее время известно о 16 подобных случаях.

Предварительно, причиной отравления стал напиток «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области и приобретенный пострадавшими в сети магазинов «Территория пива». Санитарная служба призвала россиян не употреблять его до окончания расследования.

Возбуждены уголовные дела, подозреваемый — 32-летний индивидуальный предприниматель из Самарской области, его задержали.

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    Платон Щукин
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