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09:35, 6 июня 2023Россия

Число погибших от отравления сидром в российском регионе возросло до 18

Ульяновский Минздрав заявил об увеличении числа погибших от отравления сидром до 18

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области возросло до 18 человек. Об этом сообщил Минздрав российского региона в Telegram-канале.

Там уточнили, что в Ульяновской области с 4 по 6 июня выявили 51 случай отравления алкоголем. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и в состоянии средней степени тяжести, у них наблюдается положительная динамика.

Как сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения российского региона Олеся Колотик-Каменева, в области для оказания медицинской помощи отравившимся спиртным развернуто 88 коек. В Ульяновскую область для лечения пострадавших прибыл токсиколог Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Помимо Ульяновской области, смертельные случаи алкогольного отравления напитком «Мистер сидр» зафиксировали и в других регионах России — Нижегородской и Самарской областях. В Удмуртии несколько человек получили отравление, они находятся в больнице в критическом состоянии, пострадавшие есть и в Пензе. В связи с массовым отравлением Роспотребнадзор призвал россиян не пить сидр до окончания расследования.

Опасный сидр изымают из оборота. Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиями безопасности. Правоохранители задержали владельца «Мистер сидра», двух менеджеров компании и бухгалтера. Результаты судмедэкспертизы показали, что большинство отравившихся россиян погибли из-за употребления метанола, который был в составе сидра.

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    Анастасия Шейкина
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