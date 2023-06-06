Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:04, 6 июня 2023Россия

Число погибших от отравления сидром превысило 30 человек

Baza: число погибших от напитка «Мистер Сидр» возросло до 32 человек

Фото: Olivia Bauso / Unsplash

Число погибших в результате отравления напитком «Мистер Сидр» превысило 30 человек. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По данным издания, от отравления алкоголем умерли 32 человека. При этом отмечается, что девять человек погибли в Самарской области, где производится напиток.

Ранее Роспотребнадзор заявил об изъятии 37,6 тысячи литров напитка «Мистер Сидр» по всей России. Наибольший объем был изъят в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Сообщалось, что случаи отравления зафиксированы в шести регионах России: в Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областях, а также в Чувашии и Удмуртии. От распития также пострадал 61 человек.

После случившегося Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции производителя сидра – ООО «Анди» – по всей России. Помимо этого, был задержан предприниматель, которого подозревают в причастности к реализации опасной алкогольной продукции.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Белом доме сообщили о погибших при разрушении Каховской ГЭС
    Российская теннисистка оценила отказ украинок от рукопожатий
    США отказались комментировать возможность размещения ядерных зарядов на F-16
    Названы необычные способы избавиться от беспокойства перед сексом
    Зеленский опроверг интерес Запада по поводу применения в России своего оружия
    Вассерман прокомментировал массовое отравление сидром цитатой Пушкина
    Киев отозвал запрос на выступление Зеленского на заседании Совбеза ООН
    Президент Польши назвал вступление Украины и Молдавии в ЕС своей целью
    Минздрав подсчитал число пострадавших от отравления сидром в России
    Стало известно о повреждениях на плотине Каховской ГЭС до сообщений об атаке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.