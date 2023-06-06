Число погибших от отравления сидром превысило 30 человек

Baza: число погибших от напитка «Мистер Сидр» возросло до 32 человек

Число погибших в результате отравления напитком «Мистер Сидр» превысило 30 человек. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По данным издания, от отравления алкоголем умерли 32 человека. При этом отмечается, что девять человек погибли в Самарской области, где производится напиток.

Ранее Роспотребнадзор заявил об изъятии 37,6 тысячи литров напитка «Мистер Сидр» по всей России. Наибольший объем был изъят в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Сообщалось, что случаи отравления зафиксированы в шести регионах России: в Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областях, а также в Чувашии и Удмуртии. От распития также пострадал 61 человек.

После случившегося Росалкогольрегулирование заблокировало оборот продукции производителя сидра – ООО «Анди» – по всей России. Помимо этого, был задержан предприниматель, которого подозревают в причастности к реализации опасной алкогольной продукции.