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18:36, 9 июня 2023Силовые структуры

Троих укравших метанол для «Мистера Сидра» со склада МВД отправили в СИЗО

В Самаре суд арестовал 3 фигурантов дела о краже спирта со склада МВД для «Мистера Сидра»
Начало событий в новости Второй фигурант дела о краже метанола у МВД для «Мистера Сидра» арестован

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Октябрьский районный суд Самары арестовал Дмитрия Егорова, полицейского Ивана Гребенкина и Артема Айрапетяна по обвинению в краже метанола со склада МВД, из которого был произведен суррогатный напиток «Мистер Сидр». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Решение принято по ходатайству следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в мае Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров при содействии полицейского Ивана Гребенкина похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» шесть тонн метилового спирта и продали его Айрапетяну. Он поставил его Гусейнову, который использовал его при производстве суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр». От его употребления пострадал 101 человек в разных регионах страны.

Айрапетяну предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ («Производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности»). Также следователи обвинили в краже Гребенкина и Дмитрия Егорова, они признали вину. Алексей Егоров объявлен в розыск.

Гусейнов уже арестован, ему также предъявлено обвинение.

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    Любовь Ширижик
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