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17:03, 9 июня 2023Моя страна

Бабочки заполнили нацпарк в Челябинской области после десятилетнего перерыва

Нацпарк «Таганай» в Челябинской области заполнили бабочки-боярышницы

Фото: пресс-служба нацпарка Таганай

Нацпарк «Таганай» в Челябинской области заполнили бабочки-боярышницы после десятилетнего перерыва. Об этом сообщает издание «Челябинск сегодня» со ссылкой на администрацию учреждения.

Бабочки-боярышницы относятся к семейству белянок. Их появление привычно в июне, но в этом году оказалось чрезмерно массовым. Несмотря на то, что они опыляют черемуху, шиповник, яблони и другие растения, их гусеницы представляют опасность, так как могут оставить деревья и кустарники без листочков.

«Последние нашествия боярышниц в парке отмечались в 2010-2012 годах, теперь, после 10-летнего перерыва все повторяется», — сообщили в нацпарке.

Там предполагают, что в следующем сезоне бабочек будет не так много, потому что их гусеницы — лакомая добыча для птиц.

Ранее сообщалось, что в Керженском заповеднике в Нижегородской области выявили новый для региона вид бабочек. Речь идет о падуболистном коконопряде (Phyllodesma ilicifolia). Его обнаружили на территории заповедника в кордонах Чернозерье и Черное озеро в конце апреля — первых числах мая.

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    Сергей Истомин
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