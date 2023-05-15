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15:00, 15 мая 2023Моя страна

В российском регионе обнаружили новый для него вид бабочек

В Нижегородской области выявили новый для региона вид бабочек

Фото: Александр Затаковой / «Государственный заповедник «Керженский»

В Керженском заповеднике в Нижегородской области выявили новый для региона вид бабочек. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Речь идет о падуболистном коконопряде (Phyllodesma ilicifolia). Его обнаружили на территории заповедника в кордонах Чернозерье и Черное озеро в конце апреля-первых числах мая.

Падуболистный коконопряд выходит после зимовки в конце апреля — в мае, иногда лет в холодные весны может растянуться до середины июня.

В средней полосе Европейской части России в роду Phyllodesma приводят еще два вида — осиноволистный коконопряд (Phyllodesma tremulifolia) и коконопряд японский (Phyllodesma japonica, вероятность его нахождения в заповеднике высока.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае на территории Саяно-Шушенского заповедника сфотографировали пару редких краснокнижных хищных птиц — бородачей-ягнятников. Об этом сообщается на сайте учреждения. Их заметили при проверке фотоловушек на горном хребте у реки Большие Уры. В заповеднике уточнили, что это пятая визуальная встреча с бородачом за всю историю орнитологических наблюдений.

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Сергей Истомин
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