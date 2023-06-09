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01:03, 9 июня 2023Бывший СССР

Мощный взрыв и пожар в Бердянске попали на видео

Рогов сообщил, что в Бердянске произошел пожар и мощный взрыв в районе газовой станции

Фото: Telegram-канал «Андрющенко Time»

Видео: Telegram-канал Андрющенко Time

Мощный взрыв и пожар произошли в Бердянске, видеозапись опубликовал в Telegram-канале советник проукраинского мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В ряде украинских СМИ и в социальных сетях появилась информация, что по городу ударили британскими крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. Местные жители слышали звук взрыва и сообщили, что огонь охватил заправочную станцию напротив хлебокомбината.

Информацию о ракетах опроверг в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он сообщил, что прилетов не было, произошло возгорание в районе газовой станции, на газорегуляторном пункте у хлебокомбината, что стало причиной взрыва.

«В районе происшествия перекрывают газ. На месте работают пожарные расчеты. Информация проверяется и уточняется», — заявил чиновник.

Вечером 8 июня сообщалось, что в Бердянске взорвался автомобиль около дома 15 на улице Северной. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и МВД России.

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    Марина Совина
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