Оперативные службы сообщили о взрыве автомобиля в Бердянске

В Бердянске взорвался автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы.

Около дома 15 на улице Северной в 17:40 (совпадает с мск) взорвался и загорелся автомобиль, рассказали оперативные службы. Какая-либо дополнительная информация не приводится. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и МВД России.

8 июня сообщалось о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье. Сразу после этого включилась сирена воздушной тревоги.

3 июня Бердянск обстреляли ракетами «Точка-У». Осколки одной из них упали в районе католического костела и автовокзала. Все ракеты были сбиты системами ПВО.