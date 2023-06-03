Рогов: Бердянск обстреляли ракетами «Точка-У», все они сбиты системами ПВО

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале об обстреле Бердянска в Запорожской области вечером 3 июня.

По его данным, серия взрывов прозвучала около 18:40. Предварительно, ВСУ обстреляли город шестью ракетами, все они были сбиты системами ПВО.

Рогов указал, что среди них были ракеты «Точка-У». Осколки одной из них упали в районе католического костела и автовокзала на Западном проспекте. В результате был поврежден гражданский автомобиль.

Жертв и серьезных разрушений, по словам Рогова, нет.

2 июня девять человек пострадали в результате удара по морскому порту в Бердянске со стороны Вооруженных сил Украины.