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20:27, 3 июня 2023Бывший СССР

Бердянск обстреляли ракетами «Точка-У»

Рогов: Бердянск обстреляли ракетами «Точка-У», все они сбиты системами ПВО

Фото: Telegram-канал «Владимир Рогов»

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале об обстреле Бердянска в Запорожской области вечером 3 июня.

По его данным, серия взрывов прозвучала около 18:40. Предварительно, ВСУ обстреляли город шестью ракетами, все они были сбиты системами ПВО.

Рогов указал, что среди них были ракеты «Точка-У». Осколки одной из них упали в районе католического костела и автовокзала на Западном проспекте. В результате был поврежден гражданский автомобиль.

Жертв и серьезных разрушений, по словам Рогова, нет.

2 июня девять человек пострадали в результате удара по морскому порту в Бердянске со стороны Вооруженных сил Украины.

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    Антон Похиляк
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