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17:57, 9 июня 2023Бывший СССР

Директор музея Булгакова в Киеве пожаловалась на угрозы

Директор музея Булгакова в Киеве Губианури пожаловалась на угрозы и пригрозила обидчикам

Фото: РИА Новости

Директор киевского музея русского писателя Михаила Булгакова Людмила Губианури пожаловалась на поступающие ей и сотрудникам организации угрозы. Об этом сообщает ТАСС.

«Это оппоненты, которые мне пишут и угрожают. Обидно, что они угрожают, не понимая, что этот дом заслуживает уважения», — заявила она.

Губианури также пригрозила, что может подать заявление в Службу безопасности Украины, но пока не решилась на такой шаг.

Ранее на фасаде музея Булгакова в Киеве обновили мемориальную доску классику, убрав подпись «известный русский писатель» и добавив «выдающийся киевлянин».

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    Алевтина Запольская
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