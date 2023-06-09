Директор музея Булгакова в Киеве пожаловалась на угрозы

Директор музея Булгакова в Киеве Губианури пожаловалась на угрозы и пригрозила обидчикам

Директор киевского музея русского писателя Михаила Булгакова Людмила Губианури пожаловалась на поступающие ей и сотрудникам организации угрозы. Об этом сообщает ТАСС.

«Это оппоненты, которые мне пишут и угрожают. Обидно, что они угрожают, не понимая, что этот дом заслуживает уважения», — заявила она.

Губианури также пригрозила, что может подать заявление в Службу безопасности Украины, но пока не решилась на такой шаг.

Ранее на фасаде музея Булгакова в Киеве обновили мемориальную доску классику, убрав подпись «известный русский писатель» и добавив «выдающийся киевлянин».