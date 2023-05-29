Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:36, 29 мая 2023Бывший СССР

На Украине Булгаков стал выдающимся киевлянином вместо русского писателя

В Киеве обновили мемориальную доску Булгакову и назвали писателя выдающимся киевлянином

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

На фасаде Музея Михаила Булгакова в Киеве обновили мемориальную доску классику, убрав подпись «известный русский писатель» и добавив «выдающийся киевлянин». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Убрали надпись на русском языке: "В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков". В новой версии на украинском языке другая подпись: "В этом доме в 1906-1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков"», — говорится в публикации.

Уточняется, что музей согласовал эти изменения со скульптором доски Анатолием Кущем. Мемориальная доска подверглась изменениям, как сообщается, «по инициативе коллектива» и закону об украинизации. Позднее «Страна.ua» добавила, что неизвестные обили красной краской измененный памятник.

Ранее сообщалось, что памятник русскому писателю Льву Толстому уберут с одноименной площади в Одессе. Соответствующее решение утвердила историко-топонимическая комиссия городского совета. Отмечалось, что бюст русскому писателю включен в реестр монументального искусства местного значения.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости
    В центре Киева раздались взрывы
    Якубович высказался об эмиграции
    В Москве около отдела МВД задержали подозрительного мужчину с антенной
    Наличие депрессии у Костомарова опровергли
    Россиянина с пулей в ноге захотели вернуть на СВО
    Эрдоган созвонится с Путиным и Байденом
    В украинской армии решили управлять кадрами по стандартам НАТО
    На Украине Булгаков стал выдающимся киевлянином вместо русского писателя
    Индия вернулась на пятое место в рейтинге крупнейших фондовых рынков
    Российских туристов предупредили о больших проблемах с питанием в отелях Кубы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.