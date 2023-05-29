На Украине Булгаков стал выдающимся киевлянином вместо русского писателя

В Киеве обновили мемориальную доску Булгакову и назвали писателя выдающимся киевлянином

На фасаде Музея Михаила Булгакова в Киеве обновили мемориальную доску классику, убрав подпись «известный русский писатель» и добавив «выдающийся киевлянин». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Убрали надпись на русском языке: "В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков". В новой версии на украинском языке другая подпись: "В этом доме в 1906-1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков"», — говорится в публикации.

Уточняется, что музей согласовал эти изменения со скульптором доски Анатолием Кущем. Мемориальная доска подверглась изменениям, как сообщается, «по инициативе коллектива» и закону об украинизации. Позднее «Страна.ua» добавила, что неизвестные обили красной краской измененный памятник.

Ранее сообщалось, что памятник русскому писателю Льву Толстому уберут с одноименной площади в Одессе. Соответствующее решение утвердила историко-топонимическая комиссия городского совета. Отмечалось, что бюст русскому писателю включен в реестр монументального искусства местного значения.