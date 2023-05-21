В Одессе уберут с площади памятник Толстому

Памятник русскому писателю Льву Толстому в Одессе уберут с площади

В Одессе памятник русскому писателю Льву Толстому уберут с одноименной площади. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное».

Как отмечается, соответствующее решение было принято историко-топонимической комиссией городского совета. По словам директора департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции горсовета Ивана Липтуги, монумент перенесут в музейное пространство под открытым небом, которое было специально обустроено в Одессе.

Уточняется, что бюст русскому писателю включен в реестр монументального искусства местного значения.

Ранее в мае сообщалось, что министерство культуры Украины лишило охранного статуса два памятника русскому поэту Александру Пушкину в Киеве. Речь идет о памятниках, находящихся на улице Михаила Емельяновича-Павленко и на улице Вячеслава Черновола.

