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17:13, 21 мая 2023Бывший СССР

В Одессе уберут с площади памятник Толстому

Памятник русскому писателю Льву Толстому в Одессе уберут с площади

Фото: Serg Smith / Wikimedia Commons

В Одессе памятник русскому писателю Льву Толстому уберут с одноименной площади. Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное».

Как отмечается, соответствующее решение было принято историко-топонимической комиссией городского совета. По словам директора департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции горсовета Ивана Липтуги, монумент перенесут в музейное пространство под открытым небом, которое было специально обустроено в Одессе.

Уточняется, что бюст русскому писателю включен в реестр монументального искусства местного значения.

Ранее в мае сообщалось, что министерство культуры Украины лишило охранного статуса два памятника русскому поэту Александру Пушкину в Киеве. Речь идет о памятниках, находящихся на улице Михаила Емельяновича-Павленко и на улице Вячеслава Черновола.

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Варвара Кошечкина
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