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19:51, 11 мая 2023Бывший СССР

В Киеве два памятника Пушкину лишили охранного статуса

Минкульт Украины лишил охранного статуса два памятника Пушкину в Киеве
Александр Ткаченко

Александр Ткаченко. Фото: Ruslan Kaniuka / Globallookpress.com

Министерство культуры Украины лишило охранного статуса два памятника русскому поэту Александру Пушкину в Киеве. Решение опубликовано на сайте ведомства.

Указ об изменении статуса памятников подписал глава Минкульта Александр Ткаченко. Сообщается, что решение принято в соответствии со статьями 5 и 14 Закона Украины «Об охране культурного наследия».

Речь идет о памятниках, находящихся на улице Михаила Емельяновича-Павленко и на улице Вячеслава Черновола. Теперь эти монументы вынесены из реестра недвижимых памятников и объектов культурного наследия.

Ранее глава минкульта Украины Ткаченко захотел узаконить «борьбу с сотнями улиц Пушкина» в стране. Он заявил, что в Верховную Раду направлен законопроект «по преодолению последствий русификации».

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Алевтина Запольская
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