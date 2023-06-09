Звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон заявил, что завершит карьеру в 2026 году

67-летний американский актер и звезда сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон назвал сроки завершения карьеры в кино. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист заявил, что хочет уйти на пенсию через три года, в 2026-м. К тому времени он надеется закрыть свою продюсерскую компанию и уделять больше времени своей супруге Робин, в браке с которой он состоит с 1989 года.

Крэнстон добавил, что хочет пожить с женой во французской деревне и «впитать в себя местную культуру, язык и еду».

«Я хочу получить такой опыт. Я хочу отправиться в однодневную экскурсию, разжечь огонь в камине и выпить вина с новыми друзьями, а не читать сценарии», — отметил звезда сериала «Во все тяжкие», добавив, что на пенсии он не собирается думать о работе и отвечать на телефонные звонки.

Ранее стало известно, что 27-летний британский актер и звезда фильмов про Человека-паука Том Холланд решил взять перерыв в актерской карьере на год.