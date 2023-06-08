Звезда «Человека-паука» решил взять перерыв в карьере

Звезда «Человека-паука» Том Холланд решил взять перерыв в карьере на год

27-летний британский актер и звезда фильмов про Человека-паука Том Холланд решил взять перерыв в актерской карьере на год после трудного опыта работы над новым сериалом Apple TV+ «Переполненная комната». Об этом он рассказал в интервью Extra.

Актер назвал период работы над сериалом «тяжелым временем». «Мы исследовали определенные эмоции, которых я определенно никогда раньше не испытывал», — сказал он. Также Холланд выступил в качестве продюсера «Переполненной комнаты», что также прибавило стресса.

«Сейчас я взял отпуск на год, и это результат того, насколько сложным было это шоу», — заключил актер, подчеркнув, что при этом ему понравилось работать над сериалом.

Ранее стало известно, что Холланд полностью отказался от алкоголя и уже больше года придерживается трезвого образа жизни из-за съемок в новом сериале. По сюжету, в основу которого легла история преступника-психопата Билли Миллигана, героя Холланда летом 1979 года арестовывают по подозрению в стрельбе в Рокфеллер-центре.