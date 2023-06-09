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17:19, 9 июня 2023Россия

Столичные единороссы собрались на конференцию в Москве

В Москве началась партийная конференция столичного отделения «Единой России»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На предвыборной конференции московского отделения партии «Единая Россия» официально выдвинут кандидата в мэры столицы. Ожидается, что перед участниками, в том числе, выступит действующий мэр Сергей Собянин.

Голосование на выборах мэра столицы будет проходить в три дня, с 8 по 10 сентября, избирательная кампания началась 7 июня. Выборы будут проводиться как в стандартном формате на избирательных участках с бумажными бюллетенями, так и в виде дистанционного электронного голосования. Аналогичные условия будут применяться в ходе выборов депутатов представительных органов Москвы.

Как стало известно 18 мая, в выборах мэра столицы собираются принять участие 72 процента москвичей.

Среди потенциальных кандидатов наибольшую узнаваемость имеет Собянин (96,8 процента респондентов). Предстоящие выборы станут для него уже третьими.

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    Григорий Гончаров
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