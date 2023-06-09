Байден прокомментировал заявления о его причастности к коррупции

Президент США Джо Байден назвал чепухой заявления о его причастности к коррупции

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком прокомментировал заявления представителей Республиканской партии о том, что он якобы причастен к коррупции, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, получал ли американский лидер ранее взятку, он улыбнулся и ответил, что это является чепухой. Байден добавил, что никогда ранее не предпринимал попыток оказать влияние на решения Министерства юстиции США.

«Я честен», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований (ФБР) боится расправы над информатором, рассказавшим об участии Байдена в схеме взяточничества во время его вице-президентства. Член палаты представителей США Анна Паулина Луна подчеркнула, что, по мнению ФБР, их информатора будет совершено покушение, «если его разоблачат, основываясь на информации, которую он сообщил о семье Байдена».