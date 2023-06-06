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08:48, 6 июня 2023Мир

ФБР испугалось убийства рассказавшего о взятках Байдена информатора

ФБР боится убийства информатора, рассказавшего об участии Байдена в схеме взяточничества

Фото: FBI / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) боится убийства информатора, рассказавшего об участии президента США Джо Байдена в схеме взяточничества во время его вице-президентства. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на члена палаты представителей США Анны Паулины Луны, присутствовавшей на закрытом брифинге ФБР для комитета по надзору.

«Только что закончилось заседание Палаты по надзору. ФБР боится, что их информатор будет убит, если его разоблачат, основываясь на информации, которую он сообщил о семье Байдена», — рассказала она, отметив, что опасения ФБР были «тревожными и пугающими».

Председатель комитета по надзору Палаты представителей Джеймс Комер заявил, что начнет процесс обвинения директора ФБР Кристофера Рэя в неуважении к Конгрессу из-за отказа бюро предоставить конгрессменам документ, в котором подробно излагалась информация, предоставленная конфиденциальным человеком.

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По словам Луны, 8 июня комитет проведет слушание по поводу неуважения. «Мы собираемся привлечь директора ФБР за неуважение к работе Конгресса, поскольку он все еще пытается укрыть администрацию Байдена от ее собственной отвратительной коррупции», — сказала она Fox.

Ранее стало известно, что действующий американский лидер Джо Байден мог участвовать в схеме взяточничества на пять миллионов долларов с иностранцем в период вице-президентства при администрации Барака Обамы. Такой размер взятки назвал конфиденциальный источник Федерального бюро расследований (ФБР), «в высшей степени заслуживающим доверия».

1 июня глава комитета по надзору американской палаты представителей Джеймс Комер рассказал, что ФБР подтвердило существование документов, связанных с предполагаемой взяткой Байдена.

В мае отмечалось, что палата представителей США запросила у ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой Байдена на посту вице-президента. Политика подозревают в участии в коррупционной схеме с иностранным лицом.

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    Виктория Кондратьева
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