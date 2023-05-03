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23:18, 3 мая 2023Мир

Байдена заподозрили во взятке

Палата представителей США запросила данные от ФБР в связи с предполагаемой взяткой Байдена
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Палата представителей США запросила данные от ФБР в связи с предполагаемой взяткой американского президента Джо Байдена. Главу государства подозревают в том, что в бытность вице-президентом он участвовал в коррупционной схеме с иностранным лицом, передает РИА Новости.

Заявление генеральному прокурору Соединенных Штатов Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю подали сенатор Чарльз Грэссли и конгрессмен Джейсмс Комер.

«У минюста и ФБР, по всей видимости, есть ценная и поддающаяся проверке информация, которую вы не раскрыли американскому народу», — говорится в документе.

Также сообщается, что конгресс намерен приступить к проведению независимого расследования, свободного от влияния прокуратуры и ФБР.

По информации политиков, в их распоряжении оказались сведения, что в годы вице-президентства Байден участвовал в «криминальной схеме» с иностранным гражданином, которая была связана с обменом деньгами для политических решений.

10 января в аналитическом центре Байдена обнаружили секретные бумаги времен его вице-президентства. Президент не знал о содержании бумаг, об их обнаружении ему сообщил адвокат.

Позднее в частном доме Байдена нашли еще шесть новых секретных документов. Материалы относятся к периодам времени, когда политик был сенатором и вице-президентом США.

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Марина Совина
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