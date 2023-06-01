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01:26, 1 июня 2023Мир

ФБР подтвердило существование документов о возможной взятке Байдена

ФБР подтвердило наличие документов о возможной взятке Байдена на посту вице-президента США

Фото: Bonnie Cash / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) подтвердило существование документов, связанных с предполагаемой взяткой американского лидера Джо Байдена, когда он занимал пост вице-президента страны. Об этом сообщил глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер в своем Twitter-аккаунте.

«Сегодня директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил существование формы FD-1023, предполагающей вовлечение тогда вице-президента Байдена в уголовную схему взятки с иностранцем», — говорится в публикации Комера.

Он также рассказал, что ФБР решило не направлять документы в палату представителей, на чем настаивают конгрессмены, а предложило законодателям персонально ознакомиться с данными в штаб-квартире. Такой подход, по мнению Комера, является неуважением к конгрессу. Он подчеркнул, что намерен добиваться предоставления документов в палату, выразив готовность выдвинуть обвинения против ФБР в случае отказа удовлетворить это требование.

В мае палата представителей США запросила у ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой Байдена на посту вице-президента. Политика подозревают в участии в коррупционной схеме с иностранным лицом.

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    Марина Совина
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