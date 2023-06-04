Назван размер предполагаемой взятки Байдена

Fox News: Байден мог участвовать в схеме взяточничества на пять млн долларов с иностранцем

Действующий американский лидер Джо Байден мог участвовать в схеме взяточничества на пять миллионов долларов с иностранцем в период вице-президентства при администрации Барака Обамы. Такой размер взятки назвал конфиденциальный источник Федерального бюро расследований (ФБР), «в высшей степени заслуживающим доверия», передает Fox News.

Каналу стало известно, что власти обсудят информацию после подозрений, озвученных в адрес нынешнего президента США.

Байден, будучи вице-президентом, был вовлечен в преступную схему взяточничества на 5 миллионов долларов с иностранцем в обмен на влияние на политические решения, отмечается в материале Fox News.

Пока же документ о «взятке» находится у ФБР, вскоре его доставят в Конгресс для обсуждения.

1 июня глава комитета по надзору американской палаты представителей Джеймс Комер рассказал, что ФБР подтвердило существование документов, связанных с предполагаемой взяткой Байдена.

В мае отмечалось, что палата представителей США запросила у ФБР данные в связи с предполагаемой взяткой Байдена на посту вице-президента. Политика подозревают в участии в коррупционной схеме с иностранным лицом.