Вин Дизель назвал дату выхода новой части «Форсажа»

Актер Вин Дизель заявил, что «Форсаж-11» выйдет 4 апреля 2025 года

Актер и продюсер «Форсажей» Вин Дизель назвал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) точную дату выхода 11-й части кинофраншизы.

Артист заявил, что премьера очередной части «Форсажа» запланирована на 4 апреля 2025 года. Новый фильм станет прямым продолжением десятой части франшизы, где герою Дизеля Доминику Торетто пришлось столкнуться с новым злодеем, которого сыграл известный по фильмам DC американский актер Джейсон Момоа.

Ранее Вин Дизель подтвердил, что занимается разработкой спин-оффов гоночной кинофраншизы. Он отдельно отметил, что собирается снять новый фильм во вселенной «Форсаж» с женским персонажем в главной роли.