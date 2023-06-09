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11:50, 9 июня 2023Культура

Вин Дизель назвал дату выхода новой части «Форсажа»

Актер Вин Дизель заявил, что «Форсаж-11» выйдет 4 апреля 2025 года
Вин Дизель

Вин Дизель. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актер и продюсер «Форсажей» Вин Дизель назвал в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) точную дату выхода 11-й части кинофраншизы.

Артист заявил, что премьера очередной части «Форсажа» запланирована на 4 апреля 2025 года. Новый фильм станет прямым продолжением десятой части франшизы, где герою Дизеля Доминику Торетто пришлось столкнуться с новым злодеем, которого сыграл известный по фильмам DC американский актер Джейсон Момоа.

Ранее Вин Дизель подтвердил, что занимается разработкой спин-оффов гоночной кинофраншизы. Он отдельно отметил, что собирается снять новый фильм во вселенной «Форсаж» с женским персонажем в главной роли.

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    Варвара Кошечкина
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