Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:31, 9 июня 2023Бывший СССР

Украина призвала Россию предоставить доступ на левобережье Днепра

Постпред Украины при ООН Кислица призвал Россию предоставить доступ на левобережье Днепра

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица от лица Киева и ряда стран Запада на фоне разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) призвал Россию предоставить доступ на левобережье Днепра для гуманитарных работников, чтобы те могли оказать помощь пострадавшим от затоплений местным жителям, сообщает ТАСС.

«Мы призываем Российскую Федерацию предоставить полный, безопасный и беспрепятственный доступ в пострадавшие районы на левом берегу Днепра для гуманитарных сотрудников в целях оказания помощи местному населению», — заявил дипломат.

Он уточнил, что России необходимо допустить на левобережье Днепра представителей ООН, а также Международного комитета Красного Креста.

Ранее Кислица рассказал, что на сегодняшний день в условиях продолжающихся военных действий между Россией и Украиной полноценное проведение расследования чрезвычайного происшествия на Каховской гидроэлектростанции не представляется возможным.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    19-летняя принцесса-зумер станет новой королевой Италии. Кто она такая и почему отец решил отдать ей престол?
    Стало известно о судьбе «Троицы» после экспонирования в храме Христа Спасителя
    Украина призвала Россию предоставить доступ на левобережье Днепра
    Глава Крыма оценил ход спецоперации
    В Совфеде оценили заявление американского генерала о трех сверхдержавах
    Нидерланды помогут Украине в борьбе с последствиями наводнения
    Мощный взрыв и пожар в Бердянске попали на видео
    18-летняя дочь Чарли Шина снялась в бикини
    Экс-депутат Рады обратил внимание на отсутствие Залужного на встрече с Зеленским
    На Кубе прокомментировали данные о шпионской базе для слежки за США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.