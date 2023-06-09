Украина призвала Россию предоставить доступ на левобережье Днепра

Постпред Украины при ООН Кислица призвал Россию предоставить доступ на левобережье Днепра

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица от лица Киева и ряда стран Запада на фоне разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) призвал Россию предоставить доступ на левобережье Днепра для гуманитарных работников, чтобы те могли оказать помощь пострадавшим от затоплений местным жителям, сообщает ТАСС.

«Мы призываем Российскую Федерацию предоставить полный, безопасный и беспрепятственный доступ в пострадавшие районы на левом берегу Днепра для гуманитарных сотрудников в целях оказания помощи местному населению», — заявил дипломат.

Он уточнил, что России необходимо допустить на левобережье Днепра представителей ООН, а также Международного комитета Красного Креста.

Ранее Кислица рассказал, что на сегодняшний день в условиях продолжающихся военных действий между Россией и Украиной полноценное проведение расследования чрезвычайного происшествия на Каховской гидроэлектростанции не представляется возможным.