Украина назвала невозможным расследование разрушения Каховской ГЭС
Постпред Украины при ООН Кислица назвал невозможным расследование разрушения Каховской ГЭС
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал невозможным проведение расследования обстоятельств разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в настоящее время, сообщает ТАСС.
По его словам, на сегодняшний день в условиях продолжающихся военных действий между Россией и Украиной, а также отсутствия сотрудничества властей освобожденных российскими войсками территорий с Киевом, полноценное проведение расследования чрезвычайного происшествия на Каховской ГЭС не представляется возможным.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо оценил ущерб от разрушения домов после затопления в результате чрезвычайного происшествия на Каховской гидроэлектростанции. По его словам, он может превысить 1,5 миллиарда рублей.