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00:34, 9 июня 2023Бывший СССР

Украина назвала невозможным расследование разрушения Каховской ГЭС

Постпред Украины при ООН Кислица назвал невозможным расследование разрушения Каховской ГЭС

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал невозможным проведение расследования обстоятельств разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в настоящее время, сообщает ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день в условиях продолжающихся военных действий между Россией и Украиной, а также отсутствия сотрудничества властей освобожденных российскими войсками территорий с Киевом, полноценное проведение расследования чрезвычайного происшествия на Каховской ГЭС не представляется возможным.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо оценил ущерб от разрушения домов после затопления в результате чрезвычайного происшествия на Каховской гидроэлектростанции. По его словам, он может превысить 1,5 миллиарда рублей.

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    Марина Совина
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