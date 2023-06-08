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23:28, 8 июня 2023Среда обитания

В Херсонской области оценили ущерб от разрушения домов после затопления

Сальдо: ущерб от разрушения затопленных домов в Херсонщине может превысить 1,5 млрд рублей

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале оценил ущерб от разрушения домов после затопления в результате чрезвычайного происшествия на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). По его словам, он может превысить 1,5 миллиарда рублей.

«Только после полного схода воды предстоит приступить к расчетам объемов ущерба и оценки сложившейся ситуации», — уточнил чиновник.

Сальдо добавил, что управлению МЧС по Херсонской области дано поручение обойти домохозяйства и подготовить передвижные помпы для откачивания воды с нижних этажей и из подвалов.

Ранее врио губернатора сообщил, что в Херсонской области пройден пик подъема воды после разрушения Каховской ГЭС. Наблюдается спад уровня воды в Новокаховском городском округе, однако значительные территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются затопленными, добавил он.

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    Марина Совина
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