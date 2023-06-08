В Херсонской области заявили о прохождении пика подъема воды

Сальдо: в Херсонской области пройден пик подъема воды после разрушения Каховской ГЭС

В Херсонской области пройден пик подъема воды после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), об этом сообщил в Telegram-канале врио главы региона Владимир Сальдо.

«Основной пик подъема воды пройден, наблюдается спад уровня воды в Новокаховском городском округе», — отметил чиновник.

По его словам, значительные территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются затопленными.

Эвакуация из подтопленных районов Херсонской области началась 7 июня. Об этом сообщал глава городского округа Владимир Леонтьев. Как отметил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, на данный момент эвакуированы более 4 тысяч человек.

