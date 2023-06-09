Ветеран ВС США Дрейвен: военная помощь Киеву является обманом западных налогоплательщиков

Ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter указал на обман Запада Украиной.

По мнению американского офицера, военная помощь Киеву на сумму почти 200 миллиардов долларов является «разводом на деньги» западных налогоплательщиков, поскольку пойдет на нужды контрнаступления, которое не увенчается успехом.

«Это все равно, что дать кому-то двадцать тысяч долларов на еду, а они принесут вам замороженные куриные наггетсы», — подчеркнул Дрейвен.

Ветеран добавил, что Украина способна лишь устроить несколько атак радиоуправляемыми беспилотникам на российскую территорию, и на этом ее наступательные возможности заканчиваются.

Ранее, 8 июня, газета The Washington Post утверждала, что Киев начал контрнаступление, ВСУ активизировали атаки на юго-востоке.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что график начала украинского наступления утвержден. По его словам, все важные решения по планируемой операции уже приняты.

