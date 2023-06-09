Глава «Росатома» сообщил об ударе Украины по Запорожской ТЭС

Глава «Росатома» Лихачев сообщил об ударе украинскими дронами-камикадзе по Запорожской ТЭС

Украина нанесла удары с помощью дронов-камикадзе по Запорожской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщил глава компании «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Вчера (8 июня — прим. «Ленты.ру») в течение полутора часов, где-то с полтретьего до 16.00, было четыре "прилета". Судя по всему, это беспилотники-камикадзе», — сказал Лихачев, добавив, что в результате «очень легко» пострадали только два сотрудника станции.

Он добавил, что тепловая электростанция интегрирована с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), поскольку там находится одно из распределительных устройств, обеспечивающих электроснабжение ЗАЭС.

Ранее специалист по ядерной энергетике Сергей Кондратьев рассказал, что постоянные обстрелы Киевом Запорожской АЭС могут привести к повреждению хранилища отработанных отходов, где хранятся радиоактивные материалы, что чревато катастрофой.