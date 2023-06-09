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07:00, 9 июня 2023Бывший СССР

Названо условие возникновения критичной ситуации на Запорожской АЭС

Специалист по энергетике Кондратьев допустил критичную ситуацию на ЗАЭС из-за обстрелов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Главную опасность с точки зрения ядерной безопасности для Запорожской АЭС (ЗАЭС) представляют непрекращающиеся обстрелы. Существует определенная вероятность повреждения хранилища отработанных отходов, что чревато катастрофой. Об этом «Ленте.ру» рассказал специалист по ядерной энергетике Сергей Кондратьев.

«Постоянные обстрелы чреваты повреждением инфраструктуры. Если мы говорим про артиллерийские обстрелы, то повредить здание, в котором расположен реактор, не так просто — оно проектировалось специально с определенным запасом прочности. Но есть и хранилище отработанного ядерного топлива, где тоже хранятся радиоактивные материалы. И это здание уже защищено меньше, потому что никто не предполагал такой ситуации», — сказал Кондратьев.

По словам специалиста, Украина долго увеличивала объемы хранящегося отработанного ядерного топлива. Дело в том, что компания, которая поставляла топливо, не занимается его переработкой, стране необходимо было самостоятельно создать требуемые мощности. Именно по этой причине на ЗАЭС скопилось значительное количество отработанных радиоактивных материалов, которых не должно было быть.

«Обстрелы могут привести к повреждению контейнеров. Это не то что нештатная ситуация, она уникальная. Такого никогда не встречалось в мировой практике. Это критичная ситуация», — подчеркнул Кондратьев.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что посетит ЗАЭС, Киев и Москву для обсуждения плана безопасности. Гендиректор агентства также заявил, что считает своей главной целью предотвращение ядерной катастрофы.

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    Наталия Белова
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