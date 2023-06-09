Премьер Мишустин предложил сформировать чрезвычайный продовольственный фонд ЕАЭС

Москва предлагает сформировать чрезвычайный продовольственный фонд Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

По его словам, мировая экономика нустойчива. «В условиях нестабильности на внешних рынках мы считаем необходимым создать полноценную систему оперативного мониторинга продовольственной обеспеченности всех стран "пятерки"», — подчеркнул председатель правительства.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников прогнозировал, что в 2023 году рост ВВП России может составить чуть более 1,2 процента. По его словам, сокращение на 1,9 процента в годовом выражении было ожидаемым, но при этом оказалось гораздо ниже оценок экономических ведомств.