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16:56, 9 июня 2023Бывший СССР

На Украине вручили повестку восьмилетнему мальчику

В Ровно сотрудники военкомата вручили повестку восьмилетнему сыну бойца ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В украинском Ровно восьмилетний мальчик получил повестку, которая предназначалась его отцу, уже 1,5 года как проходящему службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Ровенские новости».

По данным журналистов, сотрудники военкомата вручили повестку сыну бойца ВСУ, воспользовавшись временным отсутствием дома матери. Ознакомившись с повесткой, женщина посетовала на то, что работники комиссариата перешли всяческие границы.

Ранее сообщалось, что в Киеве вручили повестки любителям шашлыка на природе. Уточнялось, что соответствующий рейд в Даринцком лесопарке провели сотрудники военкомата вместе с лесниками, спасателями и полицейскими.

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    Георгий Нестеров
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