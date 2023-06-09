На Украине вручили повестку восьмилетнему мальчику

В Ровно сотрудники военкомата вручили повестку восьмилетнему сыну бойца ВСУ

В украинском Ровно восьмилетний мальчик получил повестку, которая предназначалась его отцу, уже 1,5 года как проходящему службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Ровенские новости».

По данным журналистов, сотрудники военкомата вручили повестку сыну бойца ВСУ, воспользовавшись временным отсутствием дома матери. Ознакомившись с повесткой, женщина посетовала на то, что работники комиссариата перешли всяческие границы.

Ранее сообщалось, что в Киеве вручили повестки любителям шашлыка на природе. Уточнялось, что соответствующий рейд в Даринцком лесопарке провели сотрудники военкомата вместе с лесниками, спасателями и полицейскими.