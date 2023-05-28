В Киеве любителям шашлыка на природе начали раздавать повестки

В Киеве в Дарницком лесопарке любителям шашлыка на природе раздали повестки

В киевском лесопарке любителям шашлыка на природе вручили повестки. Об этом на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщает администрация Дарницкого лесопаркового хозяйства.

Там отметили, что киевские леса больше всего страдают от пожаров из-за большой рекреационной нагрузки и небрежности отдыхающих. Чтобы напомнить о наказании за урон природе, лесники вместе со спасателями и полицейскими решили провести рейд в Дарницком лесопарке, в рамках которого раздали отдыхающим гражданам предупреждающие открытки о лесных пожарах и памятки с алгоритмом действий при обнаружении взрывоопасных предметов.

К мероприятию также присоединились сотрудники военкомата, которые вручали мужчинам повестки для уточнения учетных данных.

В середине мая Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины сообщала, что в Киевской области обострилась ситуация с пожарами. В ведомстве предостерегли местных жителей от провоцирования природных пожаров и распространили соответствующие брошюры и листовки.