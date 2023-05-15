ГСЧС Украины: в Киевской области обострилась ситуация с пожарами в лесах и на полях

В Киевской области обострилась ситуация с пожарами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины.

В ведомстве уточнили, что из зафиксированных в области за сутки 27 пожаров 11 произошли в природных экосистемах. Отмечается, что представители ГСЧС предостерегли местных жителей от провоцирования природных пожаров и распространили соответствующие брошюры и листовки.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае из-за бушующих в регионе лесных пожаров был введен режим ЧС. До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обращал внимание на то, что в начале мая пожары в России практически никогда не бывают природными и носят антропогенный характер.