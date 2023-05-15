Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:21, 15 мая 2023Бывший СССР

В Киевской области обострилась ситуация с пожарами

ГСЧС Украины: в Киевской области обострилась ситуация с пожарами в лесах и на полях
СюжетЛесные пожары:

Фото: Fabian Jones

В Киевской области обострилась ситуация с пожарами. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины.

В ведомстве уточнили, что из зафиксированных в области за сутки 27 пожаров 11 произошли в природных экосистемах. Отмечается, что представители ГСЧС предостерегли местных жителей от провоцирования природных пожаров и распространили соответствующие брошюры и листовки.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае из-за бушующих в регионе лесных пожаров был введен режим ЧС. До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обращал внимание на то, что в начале мая пожары в России практически никогда не бывают природными и носят антропогенный характер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Икону «Троица» вернули РПЦ
Замминистра здравоохранения ЛНР рассказал о состоянии Корнета
ФНС заблокировала счета еще одной российской блогерши
Семья приготовила лягушек на барбекю и погубила пятилетнего ребенка
Туристы решили поплавать на яхте и чудом выжили в «Бермудском треугольнике»
На бывшем заводе Toyota в России начнут собирать электрические микрокары
В Москве задержали мужчину за изнасилование 18-летней девушки в овраге
В Москве начали отключать горячую воду
Украина потеряла 30 процентов трудоспособного населения
На Украине сообщили о повреждении двух ЛЭП из-за ракетных ударов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.