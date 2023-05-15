В российском регионе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава Хабаровского края Дегтярев сообщил о введении режима ЧС из-за лесных пожаров

Режим ЧС введен в Хабаровском крае из-за бушующих в регионе лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Сегодня мной подписано распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров на всей территории Хабаровского края. По всему региону установилась сухая и жаркая погода. По состоянию на вечер понедельника действует восемь лесных пожаров», — говорится в сообщении.

Глава российского региона уточнил, что очаги возгораний расположены в Амурском, Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском районах, а также в районе имени Полины Осипенко. По словам специалистов, продолжил Дегтярев, причиной практически всех природных пожаров стал человеческий фактор.

Кроме того, он призвал как можно быстрее привлечь максимальное количество ресурсов к ликвидации возгораний и отметил, что на данный момент тушением занимается группировка, состоящая почти из 300 сотрудников лесоохраны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Ленте.ру», что в начале мая пожары в России практически никогда не бывают природными, они носят антропогенный характер. При этом, по словам специалиста, активному распространению огня в этом году способствуют особенные природные условия, такие как ранний сход снега и низкая влажность.