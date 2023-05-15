Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:00, 15 мая 2023Россия

В российском регионе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава Хабаровского края Дегтярев сообщил о введении режима ЧС из-за лесных пожаров
СюжетЛесные пожары:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Режим ЧС введен в Хабаровском крае из-за бушующих в регионе лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

«Сегодня мной подписано распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров на всей территории Хабаровского края. По всему региону установилась сухая и жаркая погода. По состоянию на вечер понедельника действует восемь лесных пожаров», — говорится в сообщении.

Глава российского региона уточнил, что очаги возгораний расположены в Амурском, Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском районах, а также в районе имени Полины Осипенко. По словам специалистов, продолжил Дегтярев, причиной практически всех природных пожаров стал человеческий фактор.

Кроме того, он призвал как можно быстрее привлечь максимальное количество ресурсов к ликвидации возгораний и отметил, что на данный момент тушением занимается группировка, состоящая почти из 300 сотрудников лесоохраны.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал «Ленте.ру», что в начале мая пожары в России практически никогда не бывают природными, они носят антропогенный характер. При этом, по словам специалиста, активному распространению огня в этом году способствуют особенные природные условия, такие как ранний сход снега и низкая влажность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили влияние поставок оружия из Британии Киеву на ход СВО
В Кремле призвали ориентироваться на официальную информацию о здоровье Лукашенко
Россиянам раскрыли причину массовых задержек рейсов в Турцию
Возможное приглашение немецких врачей для протезирования Костомарову объяснили
В Москве инспекторы ДПС остановили Mercedes с вооруженным водителем
В Кремле ответили на заявление Макрона о зависимости России от Китая
В российском регионе ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Глобальное потепление связали с наводнениями в Индии
Российский полковник назвал условие поставки Украине западных истребителей
Мошенники воссоздали голос Камбербэтча и почти обманули кинокомпанию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.