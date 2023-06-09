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18:51, 9 июня 2023Экономика

Производитель УАЗов решил выпускать свои электрогрузовики

Производящая УАЗы «Соллерс» планирует в 2024 году выпустить две модели электрогрузовиков

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Дочернее предприятие ПАО «Соллерс» планирует выпустить в 2024 году две модели электромобилей на базе малотоннажных коммерческих машин «Атлант» и «Арго». Об этом со ссылкой на председателя совета директоров компании Адиля Ширинова сообщает «Интерфакс».

По словам Ширинова, серийный выпуск автомобилей решили организовать в Елабуге. Сборкой займется ООО «Соллерс Алабуга», учрежденное после ухода из России Ford и прекращения сборки Ford Transit на территории страны. На мощностях бывшего совместного предприятия создали производство легких коммерческих автомобилей (LCV). Компания выпустила полукапотный «Атлант» массой 2,5-4,2 тонны и бескапотный «Арго» массой 2,5-3,5 тонны на базе китайских JAC.

Ранее группа «Соллерс», которой принадлежит Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), анонсировала перезапуск производства на предприятии во Владивостоке, где ранее собирались модели Mazda CX-9, Mazda CX-5 и Mazda 6. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, площадка будет работать в партнерстве с компаниями КНР с августа 2023 года.

Также электрические автомобили в России будет собирать завод «Автотор» в Калининграде. На заводе будут представлены три китайских бренда: BAIC, Chery и Kaiyi, часть из этих автомобилей будут грузовыми, часть мало- и среднетоннажными. Некоторую долю машин при этом собираются выпускать с бензиновым двигателем.

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    Вячеслав Агапов
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